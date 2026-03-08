إعلان

لماذا تتخوف أمريكا من قدرة إيران على صنع قنبلة نووية واستعادة اليورانيوم؟


كتب- محمد أبو بكر:

05:11 ص 08/03/2026

أمريكا وإيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت مصادر مطلعة، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية رصدت قدرة إيران على الوصول مجددًا إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في موقع أصفهان، رغم دفنه بعد الضربات الجوية السابقة من الولايات المتحدة.

وأكدت المصادر أن الوصول إلى اليورانيوم يتم عبر منفذ ضيق جدًا، وسط عدم وضوح سرعة نقله أو تحضيره للاستخدام، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن الاستخبارات تتابع موقع أصفهان بشكل دائم، وتثق بقدرتها على كشف أي محاولة لنقل اليورانيوم من قبل إيران أو جهات أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تهديد، حيث يعد هذا المخزون حجر الأساس لأي خطوة محتملة لتطوير سلاح نووي من قبل إيران.

خيارات أمريكية متعددة لضمان السيطرة على اليورانيوم

أفادت المصادر، أن الإدارة الأمريكية بحثت عدة سيناريوهات قبل اندلاع الحملة العسكرية الأخيرة، بما في ذلك خيار إرسال قوات برية لتأمين المخزون، دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

ووفقًا للمسؤولين، فإن غارات كوماندوز ليست ضمن الخطط الحالية، لكن التهديد بعملية برية قد يُستخدم للضغط على إيران للتخلي عن المخزون كجزء من أي مفاوضات مستقبلية.

مخزون اليورانيوم الإيراني وحجم التهديد

تمتلك إيران حوالي 970 رطلا من اليورانيوم عالي التخصيب، معظمها في أصفهان، وتم تخصيبها بنسبة 60%، بينما يتطلب تصنيع سلاح نووي تخصيبًا بنسبة 90%.

ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة ممكنة نسبيًا إذا كانت أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تعمل بكفاءة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا وإيران أمريكا وإيران والصين قنبلة نووية استعادة اليورانيوم إيران فليق القدس الإيراني الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية قصف خزانات وقود ومنشآت نفطية في إيران العمليات العسكرية في إيران قتل شخصيات إيرانية الضربة الأولى في إيران اعتراض صواريخ إيران ضحايا حرب إيران الأحزاب الكردية الإيرانية شبكة الاتصالات الإيرانية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سيطرة حمراء وتريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش
رياضة محلية

"سيطرة حمراء وتريكة الهداف".. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش
صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
جنة الصائم

صور وفيديو| "الحسن والحسين" أصغر إمامين للقبلة في محراب الجامع الأزهر
مليارات الدولارات والثراوت.. ما خسائر أمريكا وإيران بعد أسبوعين من الحرب؟
شئون عربية و دولية

مليارات الدولارات والثراوت.. ما خسائر أمريكا وإيران بعد أسبوعين من الحرب؟
بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
حوادث وقضايا

بعد واقعة سائق البساتين.. ما عقوبة قتل الحيوانات في القانون المصري؟
وزارة الإسكان تطرح 3 فرص استثمارية بمدينة الشروق بنظام التخصيص الفوري
أخبار العقارات

وزارة الإسكان تطرح 3 فرص استثمارية بمدينة الشروق بنظام التخصيص الفوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: أسرنا عددًا من الجنود الأمريكيين