ذكرت مصادر مطلعة، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية رصدت قدرة إيران على الوصول مجددًا إلى مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب في موقع أصفهان، رغم دفنه بعد الضربات الجوية السابقة من الولايات المتحدة.

وأكدت المصادر أن الوصول إلى اليورانيوم يتم عبر منفذ ضيق جدًا، وسط عدم وضوح سرعة نقله أو تحضيره للاستخدام، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأوضح مسؤولون أمريكيون، أن الاستخبارات تتابع موقع أصفهان بشكل دائم، وتثق بقدرتها على كشف أي محاولة لنقل اليورانيوم من قبل إيران أو جهات أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تهديد، حيث يعد هذا المخزون حجر الأساس لأي خطوة محتملة لتطوير سلاح نووي من قبل إيران.

خيارات أمريكية متعددة لضمان السيطرة على اليورانيوم

أفادت المصادر، أن الإدارة الأمريكية بحثت عدة سيناريوهات قبل اندلاع الحملة العسكرية الأخيرة، بما في ذلك خيار إرسال قوات برية لتأمين المخزون، دون أن يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.

ووفقًا للمسؤولين، فإن غارات كوماندوز ليست ضمن الخطط الحالية، لكن التهديد بعملية برية قد يُستخدم للضغط على إيران للتخلي عن المخزون كجزء من أي مفاوضات مستقبلية.

مخزون اليورانيوم الإيراني وحجم التهديد

تمتلك إيران حوالي 970 رطلا من اليورانيوم عالي التخصيب، معظمها في أصفهان، وتم تخصيبها بنسبة 60%، بينما يتطلب تصنيع سلاح نووي تخصيبًا بنسبة 90%.

ويؤكد خبراء أن هذه الخطوة ممكنة نسبيًا إذا كانت أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تعمل بكفاءة.