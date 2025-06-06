عيد الأضحى في أسيوط.. صلاة جماعية وتهاني وصور تذكارية مع المحافظ

أسيوط- محمود عجمي:

شهدت ساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام محافظة أسيوط بحي شرق، صباح اليوم الجمعة، توافد آلاف المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من البهجة والسكينة، وبمشاركة واسعة من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية.

وتقدم اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جموع المصلين، حيث حرص عقب الصلاة على تبادل التهاني مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية معهم، خاصة من فئة الشباب والأطفال الذين أقبلوا على التقاط صور "سيلفي" مع المحافظ، في مشهد يعكس روح الألفة والمشاركة المجتمعية.

وأكد المحافظ خلال تهنئته للمواطنين، على أهمية تعزيز قيم التكاتف والعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية الشاملة، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالأمن والسلام، في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك في أداء الصلاة عدد من القيادات البارزة، من بينهم اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والمحاسب عدلي أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء الأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب والكيانات الشبابية.

وألقى خطبة العيد الدكتور محمد عبداللطيف، وكيل مديرية الأوقاف، حيث تناول فيها فضائل العيد ومعاني الطاعة والتضحية، مؤكدًا أهمية صلة الأرحام، وإدخال السرور على الفقراء والمحتاجين، والدعوة إلى التسامح ونبذ الكراهية.

وفي إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، أوضح المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن، وفتح المجازر الحكومية مجانًا للمواطنين طوال أيام العيد، مع تعزيز التغطية بسيارات الإسعاف في محيط المساجد الكبرى وساحات الصلاة وأماكن التجمعات.

كما تم تفعيل غرف الأزمات والعمليات بالتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وربطها بغرف العمليات الفرعية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار المحافظ إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، وفتح نادي العاملين بالمحافظة، بما يضمن توفير أجواء احتفالية آمنة وممتعة.

وفي سياق متصل، تم تشكيل لجان للرصد والمتابعة من الزراعة والوحدات المحلية لحماية الأراضي، لمنع أي تعديات خلال عطلة العيد، مع التأكيد على تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.