أفادت القناة 12 الإسرائيلية نقلًا عن رافي ميلو، قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، أن حزب الله لا يزال يمتلك قدرات عسكرية تُثير القلق، رغم الضربات القاسية التي تلقاها خلال الفترة الماضية.

إسرائيل بالغت في تقدير قدرات حزب الله

قال قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، إن المسؤولين الأمنيين بالغوا في تقدير الأضرار التي لحقت بالقدرات العسكرية لحزب الله خلال العملية البرية للجيش عام 2024 في جنوب لبنان، جاء ذلك خلال اجتماع لميلو يوم الثلاثاء مع مجموعة من سكان كيبوتس بعد حادثة مقتل أحد السكان، نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي الشهر الماضي.

وأشار ميلو إلى وجود فجوة بين تقييم الجيش الإسرائيلي للأضرار التي لحقت بحزب الله خلال عملية "السهام الشمالية"، والقوة الحقيقية التي ما زالت الجماعة تمتلكها لضرب المجتمعات الشمالية الإسرائيلية في الحرب الحالية.

تراجع وتيرة الهجمات الإيرانية

وأوضح الضابط أنه في بداية الحرب قدّر الجيش الإسرائيلي أن إيران تمتلك نحو 2500 صاروخ باليستي، مشيرًا إلى أن طهران أطلقت منذ ذلك الحين أكثر من 500 صاروخ باتجاه إسرائيل، إضافة إلى مئات الصواريخ نحو دول أخرى في الشرق الأوسط، فيما يُعتقد أن مئات الصواريخ دُمّرت خلال غارات جوية.

وأضاف أن وتيرة إطلاق الصواريخ الإيرانية تراجعت خلال الأسابيع الأخيرة إلى نحو 10–15 صاروخًا يوميًا، بعد أن بلغت قرابة 90 صاروخًا في اليوم الأول من الحرب.

وأشار الضابط إلى أن تقديرات الجيش منذ بداية الصراع كانت تفيد بأن الهجمات الإيرانية ستستمر ما دامت الحرب قائمة، وربما يزداد معدل إطلاق الصواريخ مع تطور المواجهة.