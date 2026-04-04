شهدت إحدى المعديات العابرة لقناة السويس في بورسعيد واقعة إنسانية، بعد سقوط فتاة من المعدية، ليقوم شاب بالتدخل الفوري لإنقاذها، وسط إشادة واسعة من الركاب.

تدخل سريع لإنقاذ الفتاة

قفز الشاب أحمد بيدق فور سقوط الفتاة إلى المياه، وتمكن من الإمساك بها ومحاولة سحبها إلى بر الأمان، حتى وصول لنشات الإنقاذ البحري التي قامت بانتشالهما معًا.

إشادة الركاب بالبطولة

تفاعل ركاب المعدية مع الواقعة بشكل كبير، وأبدوا إعجابهم بشجاعة الشاب، مع التصفيق له تقديرًا لموقفه البطولي الذي أنقذ حياة الفتاة.

تحقيقات لكشف الملابسات

تواصل الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإجراء التحريات للوقوف على سبب سقوط الفتاة من المعدية، وضمان سلامة الركاب.