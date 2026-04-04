كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يدعي تعاطي بعض الأشخاص للمخدرات أمام محل تجاري والتعدي على مالك المحل.

معلومات أولية وتحريات

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية معلومات من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بشأن المنشور المتداول، ليتم على الفور البدء في التحريات الميدانية للتأكد من صحة الواقعة.

تفاصيل المشاجرة

تبين أنه بتاريخ 9 مارس الماضي، نشبت مشاجرة بين طرف أول مكون من 4 أشخاص (إثنان منهم مصابان بجروح متفرقة)، وطرف ثانٍ مكون من 4 أشخاص أيضًا (أحدهم مصاب بجروح)، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بسبب خلافات حول الجيرة. استخدم الطرفان في الاعتداء أسلحة بيضاء وعصي خشبية، ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

التحرك الأمني وضبط المتورطين

وبعد تقنين الإجراءات، وبقيادة معاونَي مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تم ضبط طرفي المشاجرة وحجز الأدوات المستخدمة، وهي سلاح أبيض وعصوين خشبيتين. وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة، مؤكدين التخلص من السلاح الأبيض بعد المشاجرة. كما تم نفي صحة الادعاءات المتعلقة بتعاطي المخدرات.

ضبط ناشر المنشور الكاذب

جرى تحديد وضبط الشخص الذي نشر المنشور الكاذب، وهو شقيق أحد أفراد الطرف الأول، واعترف بإدلاءه بالمعلومات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات المشاجرة واتخاذ اللازم حيال جميع المتورطين.