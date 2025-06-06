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آلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (فيديو وصور)

08:06 ص الجمعة 06 يونيو 2025
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (3)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (6)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (4)
  • عرض 24 صورة
    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (9)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (7)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (11)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (12)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (13)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (10)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (15)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (16)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (17)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (18)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (8)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (20)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (19)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (22)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (23)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (24)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (1)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (2)
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    صلاة عيد الأضحى في 214 ساحة بسوهاج (14)
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سوهاج - عمار عبد الواحد:

أدى الآلاف من أهالي محافظة سوهاج، صباح الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في 214 ساحة صلاتٍ أعدتها مديرية الأوقاف عبر مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة.

سادت أجواء من الفرح والسرور بين المصلين، حيث تبادلوا التهاني والتبريكات، وتعانقوا في مشاهد تعبّر عن المحبة والتآلف، فيما قام بعض المواطنين بتوزيع الهدايا واللعب والحلوى والبالونات على الأطفال، ما أضفى أجواء احتفالية على المناسبة.

وقدمت الصفحة الرسمية لموقع "مصراوي" بثًا مباشرًا تحت عنوان "صلاة عيد الأضحى من ساحة مسجد الشبان المسلمين بطهطا في سوهاج"، مما أتاح متابعة الشعائر الدينية لحظة بلحظة.

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سوهاج عيد الأضحى 2025 صلاة عيد الأضحى مديرية الأوقاف
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