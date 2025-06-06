جريمة قتل في القناطر بسبب سب الدين

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

لقي شاب مقتله وأُصيب آخر بطلق ناري، على يد جاره في قرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إثر مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، انتهت باستخدام السلاح الناري.

وكان اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، بورود بلاغ إلى اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، بالعثور على جثة شاب، وإصابة آخر بطلق ناري.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث كشفت تحريات المقدم محمد خليفة، رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، عن وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه ويدعى "عبده. ط" والمتهم، تطورت إلى قيام الأخير بإحضار بندقية خرطوش وإطلاق النار على المجني عليه، ما أسفر عن مقتله في الحال، بينما أُصيب شخص آخر في الواقعة.

تم ضبط المتهم عقب تقنين الإجراءات، والتحفظ على السلاح المستخدم، وتحرير محضر رسمي بالحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأصدرت قرارًا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بواسطة الطبيب الشرعي، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.

ومن جانبهم، أكد شهود عيان من أهالي القرية أن المجني عليه كان حسن الخلق ومحبوبًا من الجميع، وأن سبب الجريمة يعود إلى محاولة الضحية منع المتهم من "سب الدين"، لكن الأخير لم يتقبل النصيحة، فأحضر سلاحًا ناريًا وأطلق النار عليه، مشيرين إلى أن الجاني يتعاطى المواد المخدرة، وله سوابق جنائية.