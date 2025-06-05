مدير الرعاية الصحية بالأقصر يترأس غرفة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحى

الأقصر - محمد محروس:

عقدت صباح اليوم غرفة الأزمات والطوارئ بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة بالأقصر وذلك ضمن خطة الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأكد الدكتور محمد شعبان خلال الاجتماع على أهمية استمرار عمل غرفة الطوارئ والأزمات على مدار 24 ساعة يوميًا خلال فترة العيد ومتابعة مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر بما يضمن تقديم أفضل خدمة طبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة طبقًا لأعلى معايير الجودة.

وتناول الاجتماع مراجعة جاهزية المستشفيات ووحدات ومراكز طب الأسرة من حيث توافر الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات وكميات الأكسجين والسولار مع التأكيد على جاهزية فريق الانتشار الطبي السريع للتدخل الفوري وتقديم الدعم الميداني في حالة الطوارئ أو الحوادث ضمن خطة انتشار تغطي كافة أنحاء المحافظة.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين خاصة خلال فترات الذروة والمناسبات الرسمية.