إصابة 3 أشخاص في حادث مروري بالوادي الجديد



الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب 3 أشخاص في حادث مروري، قبل قليل، بقرية مرزوق التابعة لمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين من المعاينة الأولية تصادم دراجتين ناريتين بقرية مرزوق التابعة لمركز بلاط، أسفر عن إصابة كلا من: "هشام محمد سيد"، 20 عامًا، مقيم بمركز الداخلة، و"عمر آمور أحمد"، 17 عامًا، مقيم بمركز الداخلة، و"أحمد عطية سيد"، 27 عامًا، مقيم بمركز الداخلة.

تم نقل المصابين لمستشفى الداخلة العام، وجار تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل معدات الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتعاون مع وحدة مرور مركز الداخلة رفع آثار الحادث من قرية مرزوق بمركز بلاط.