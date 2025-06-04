ارتياح بين طلاب الإعدادية بأسيوط في ختام الامتحانات- فيديو وصور

أسيوط- محمود عجمي:

شهدت لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حالة من الارتياح بين الطلاب، عقب أداء امتحاني الدراسات الاجتماعية والجبر، في ختام ماراثون الامتحانات. وأكد عدد من الطلاب أن الأسئلة جاءت من المنهج الدراسي وراعت الفروق الفردية، مما جعلها في متناول الطالب المتوسط.

وقال الطالبان جاسر هشام ومحمد علي، من مدرسة الشهيد محمد صلاح الإعدادية بنين، إن الامتحانين اتسما بالوضوح والتنظيم، مع وجود بعض الجزئيات التي تطلبت تفكيرًا أعمق، لكنها لم تخرج عن المقرر.

وفي سياق المتابعة الميدانية، أجرى محمد إبراهيم دسوقي، مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، جولة تفقدية للجان الامتحانات بعدد من مدارس إدارتي الغنايم وأبوتيج التعليميتين، لمتابعة سير الامتحانات والاطمئنان على انتظامها.

شملت الجولة المرور على لجان: مدرسة الغنايم الثانوية بنين، ومدرسة الغنايم الثانوية بنات، ومدرسة الغنايم الرسمية للغات، ومدرسة الغنايم غرب الابتدائية المشتركة. وحرص دسوقي على التأكد من وضوح أوراق الأسئلة، وانتظام سير الامتحانات دون معوقات، مشددًا على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع استخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية داخل اللجان سواء من قبل الطلاب أو المعلمين.

كما تابع وكيل الوزارة البرنامج العلاجي المخصص للطلاب الضعاف بمدرسة الغنايم غرب الابتدائية، برفقة عصمت حميد حسن، مدير عام الإدارة، وعبده كريم محمد، مدير التعليم الابتدائي.

وفي الفترة الثانية من اليوم، واصل دسوقي جولاته بمدارس إدارة أبوتيج التعليمية، حيث تفقد لجان الامتحانات برفقة الدكتور إبراهيم قناوي، مدير عام الإدارة، والدكتور محمد العجان، وكيل الإدارة، مؤكدًا على نفس الضوابط والتعليمات لضمان سير الامتحانات في أجواء منضبطة وآمنة.

تأتي هذه الجولات في إطار توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، بضرورة توفير بيئة امتحانية ملائمة وآمنة للطلاب، وتعزيز المتابعة الميدانية لضمان جودة العملية التعليمية.