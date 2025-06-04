محافظ الأقصر يعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين بالصناديق الخاصة منذ 2015

الأقصر - محمد محروس:

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أكبر حركة ترقيات للعاملين المثبتين على نظام الصناديق الخاصة، منذ عام 2015، وذلك في إطار حرصه على تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى أداء الموظفين.

وشملت الحركة ترقية عدد كبير من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، للمستويات الوظيفية الأعلى، من بين العاملين الدائمين والمثبتين على الفصل المستقل.

وتضمنت حركة الترقيات ترقية 837 موظفًا من العاملين الدائمين ممن أتموا المدة البينية اللازمة للترقية طبقًا لقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى المستويات الأعلى.

كما تم ترقية 2520 موظفًا من المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة إلى درجات وظيفية أعلى، وذلك بعد مراجعة أوضاعهم وتوفيقها بما يتماشى مع اللوائح المنظمة.

وأكد محافظ الأقصر أهمية هذه الترقيات كخطوة نحو دعم الكفاءات وتحفيز الموظفين على بذل أقصى جهد في خدمة المواطنين، داعيًا المشمولين بالترقية إلى التفاني في العمل، والالتزام بأداء المهام المنوطة بهم على الوجه الأكمل.

ومن جانبها، أوضحت أماني عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن الإدارة قامت بإعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن، ومراجعتها بدقة، تمهيدًا لإصدار قرارات الترقية اللازمة.