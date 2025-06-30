بورسعيد – طارق الرفاعي:

أعلن اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، إلغاء الفقرات الفنية من احتفالية ذكرى ثورة 30 يونيو، التي أُقيمت بساحة مصر، وذلك حدادًا على أرواح الفتيات ضحايا حادث الميكروباص المروع على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

وأعرب المحافظ عن بالغ حزنه وألمه لما وصفه بفاجعة "شهيدات العمل"، ووجه خالص تعازيه لأسر الضحايا، مؤكدًا أن الحادث أحزن قلوب المصريين جميعًا، وأن الفتيات هن "زهرات مصر" اللواتي كنّ في طريقهن لكسب الرزق بكرامة.

واقتصرت مراسم الاحتفال على تلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض فيلم توثيقي عن ثورة 30 يونيو، إلى جانب كلمات رسمية ألقتها قيادات المحافظة والحضور، في مشهد سادته أجواء من الحزن والتضامن مع أسر الضحايا.