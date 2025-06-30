محافظ الشرقية للمواطنين: حل مشاكلكم على رأس أولوياتنا

الشرقية ياسمين عزت

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن خدمة المواطن والاستجابة لاحتياجاته تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب أجندة العمل الحكومي.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي عقده المحافظ بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، حيث استمع إلى 9 حالات إنسانية من الأسر الأولى بالرعاية ومن ذوي الهمم من مراكز ومدن: الزقازيق، فاقوس، ديرب نجم، بلبيس، القرين، والعاشر من رمضان، وذلك بهدف الاستماع المباشر إلى مشاكلهم وتوفير حلول فورية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المحافظ على أن هذه اللقاءات تمثل آلية فعالة للتواصل المباشر مع المواطنين وتلمّس مشكلاتهم على الطبيعة، وتُعد ترجمة حقيقية لنهج الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف أعباء الحياة عن المواطنين.

وخلال اللقاء، أصدر المحافظ عدة قرارات فورية استجابةً لطلبات المواطنين، وتشمل توفير 9 فرص عمل بالقطاع الخاص بما يتناسب مع الحالة الصحية والاجتماعية لكل متقدم،واستخراج بطاقات "تكافل وكرامة" وكروت الخدمات المتكاملة بعد استكمال التسجيل الرسمي، وصرف مساعدات عاجلة وشهرية لعدد 7 حالات لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر بعد إجراء البحوث الاجتماعية، وتوفير العلاج على نفقة الدولة لـ3 حالات، وإجراء بحث إسكان لعدد 3 حالات لبحث مدى إمكانية توفير سكن مناسب لهم.

حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبا المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام، ونائب المستشار العسكري، إلى جانب وكلاء وزارات التضامن الاجتماعي، والعمل، والتأمين الصحي، والصحة، والتربية والتعليم، وممثل عن مؤسسة تكافل، ومديري إدارات خدمة المواطنين وصندوق الإسكان.

نوهت المحافظة إلى أنه يُتاح للمواطنين الراغبين في عرض طلباتهم مباشرة على المحافظ التقدم بطلب رسمي إلى مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام، مشفوعًا بالمستندات الداعمة، على أن يتم تحديد موعد مقابلة يوم الاثنين من كل أسبوع طبقًا لتاريخ التقديم.