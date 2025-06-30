صحة الشرقية تحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في التبرع بالدم

الشرقية - ياسمين عزت:

هنأ المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في عدد المتبرعين بالدم، خلال فعاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم.

وأشاد المحافظ بالجهود التنظيمية والمشاركة المجتمعية الواسعة التي شهدتها الفعالية، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد نموذجًا مشرفًا للتعاون بين القطاع الصحي ومؤسسات المجتمع المدني.

ووجه المحافظ الشكر للجهات المشاركة، وتشمل مديريتا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وكذلك لجميع المواطنين الذين بادروا بالتبرع، وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الذي تبرع بنفسه، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الفرق الطبية بالمستشفيات.

من جانبه أعرب الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن فخره بهذا التتويج، معتبرًا أن الإنجاز ثمرة للتنسيق الكامل والجهد الجماعي داخل المديرية.

وأوضح أن فعاليات اليوم بدأت بمسيرة رياضية انطلقت من أمام ديوان عام المحافظة حتى نادي الشرقية الرياضي، بمشاركة قيادات من الصحة والشباب والرياضة، وتخللتها حملات توعية وحملة موسعة للتبرع بالدم شارك فيها مئات المواطنين من مختلف الأعمار.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحملة شملت نشاطًا مكثفًا داخل بنوك الدم التجميعية التي استقبلت أعدادًا كبيرة من المتبرعين، ما ساهم في تصدر الشرقية قائمة المحافظات على مستوى الجمهورية.

دعا محافظ الشرقية المواطنين القادرين على التبرع إلى مواصلة دعم بنوك الدم بالمستشفيات المركزية في: منيا القمح، بلبيس، فاقوس، ههيا، أبو كبير، الحسينية، وديرب نجم، على مدار العام، وليس فقط في المناسبات الرسمية.