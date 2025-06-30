يسع 105 سيارات.. محافظ المنيا يتفقد موقف سمالوط الجديد (صور)

المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، إنشاءات مجمع مواقف سمالوط الجديد، المقام على مساحة 2200 م2، لخدمة مواطني المركز وتخفيف الضغط والزحام داخل المدينة، ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها المحافظة لتطوير منظومة النقل والمواصلات، والحد من الحوادث والقضاء على المواقف العشوائية، وتوفير وسائل انتقال آمنة ومنظمة للمواطنين.

أكد المحافظ خلال جولته أن تطوير قطاع النقل الداخلي بالمراكز والمدن يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، واستجابة للمطالب الجماهيرية بتحديث وتطوير مواقف السيارات وساحات الانتظار، وتنفيذ مواقف حضارية تسهم في القضاء على كافة المظاهر العشوائية حتى يشعر المواطن بمردود ما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تسير بخطى متسارعة في تنفيذ المشروعات الخدمية ذات الأولوية، وعلى رأسها منظومة النقل الحضري والريفي.

وأوضح المحافظ أن الموقف الجديد سيساهم في تحقيق الانضباط داخل قطاع النقل بالمركز، ومراقبة السائقين، وضمان التزامهم بخطوط السير وتعريفة الركوب المقررة، وتطبيق معايير الأمن والسلامة، حفاظًا على أرواح الركاب، موجهاً الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء والالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية المقررة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للانتهاء من الأعمال وفق البرنامج الزمنى المحدد ، تحقيقاً للمصلحة العامة.

واستمع المحافظ لشرح مفصل حول الأعمال الجاري تنفيذها بمجمع المواقف الجديد، والذي يُقام على مساحة 2200 متر مربع، ويضم المشروع عددًا من المظلات التي تستوعب 105 سيارات، بالإضافة إلى مبنى إداري على مساحة 400 متر مربع، وكافيتريا على مساحة 140 مترًا، إلى جانب دورات مياه ومكاتب للموظفين، ومكتب مدير للمراقبة والإشراف على التشغيل.

رافق المحافظ خلال جولته كل من: المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة، المهندس عويس غريانى رئيس مركز ومدينة سمالوط.