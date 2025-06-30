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بالصور.. محافظ بني سويف يتفقد اللمسات الأخيرة لمشروع محور الفشن الحر

02:15 م الإثنين 30 يونيو 2025
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    محافظ بني سويف يتفقد مشروع محور الفشن الحر (4)
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    محافظ بني سويف يتفقد مشروع محور الفشن الحر (5)
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بني سويف - حمدي سليمان:

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الموقف التنفيذي لأعمال مشروع محور الفشن الحر على نهر النيل، أحد أهم المشروعات القومية الجاري تنفيذها في المحافظة، والذي وصلت نسبة الإنجاز به إلى 99%.

ويُعد المشروع من المحاور العرضية الإستراتيجية التي تربط بين الطرق والمحاور الطولية، حيث يبدأ من الطريق الصحراوي الشرقي حتى الطريق الصحراوي الغربي بطول 27 كم، ويضم 25 عملاً صناعياً، منها 5 كباري رئيسية على النيل والسكة الحديد والترع والمصارف، إلى جانب 6 أنفاق لتحقيق انسيابية مرورية وتجاوز التقاطعات الخطرة، وبعرض 22 متراً.

وخلال جولته استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري، عن الموقف التنفيذي لوصلات المشروع والكباري العلوية فوق النيل، والطريق الزراعي، وترعة الإبراهيمية، مرورًا بأعمال الإنارة والتخطيط والدهانات ووضع العلامات الإرشادية والمرورية، التي تشهد معدلات تنفيذ مرتفعة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من اللمسات الأخيرة، وتسليم المشروع في الموعد المحدد، موجهًا بالتنسيق بين الجهات المعنية لإنهاء كافة أعمال الإنارة والتخطيط وعناصر السلامة المرورية.

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بني سويف مشروع محور الفشن الحر محمد هاني غنيم
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