محافظ أسوان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة

أسوان - إيهاب عمران:

بعث اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال اللواء إسماعيل كمال في برقيته: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة أسوان والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة، لتظل هذه الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطنى، ومبعث اعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء، ليسجلوا صفحة مشرقة من صفحات كفاح الشعب المصري المضيئة على مر العصور، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، وأن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة، والوزراء والمسئولين بهذه الذكرى الغالية.