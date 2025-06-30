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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالإسماعيلية

01:36 ص الإثنين 30 يونيو 2025

حادث تصادم - ارشيفية

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الإسماعيلية- أميرة يوسف:

لقي شاب مصرعه، بينما أُصيب آخر، في حادث تصادم مروع وقع عند الكيلو 76 وصلة البعالوة بمحافظة الإسماعيلية.

كان مرفق إسعاف الإسماعيلية، قد تلقى بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بتصادم بين سيارتين تحملان لوحات أرقام "7635 ط ط ص" و"س. ر. م 6523"، ودراجة بخارية بدون لوحات.

على الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى والمتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء المعاينة والإجراءات القانونية.

قالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن مصرع الشاب "محمد أحمد أحمد حسن"، 19عامًا، من سكان مركز التل الكبير، إذ توفى في موقع البلاغ، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى التل الكبير تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء المعاينة والإجراءات القانونية.

كما أُصيب في الحادث المواطن "صلاح حسن بيومي"، 30 عامًا، من مركز التل الكبير، باشتباه كسر في الكاحل الأيسر والركبة اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى القصاصين المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

من جانبها، باشرت الجهات الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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