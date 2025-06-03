غلق 13 معبرًا مخالفًا على السكة الحديد بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة بالاشتراك مع هندسة السكة الحديد، اليوم الثلاثاء، حملة لإغلاق المعابر غير الشرعية على شريط السكة الحديد.

أسفرت الحملة عن إغلاق 13 معبرًا مخالفًا وغير قانونيًا على حرم السكة الحديد، بنطاق قرية البستان، بدائرة المركز.

وحذرت محافظة البحيرة المواطنين من إنشاء أية معابر غير قانونية أو إعادة فتح أي معبر غير قانوني جرى إغلاقه على خطوط السكك الحديدية، وأكدت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .