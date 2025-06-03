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قتله غدرا بقالب طوب.. إحالة قاتل سائق توكتوك بالمنوفية إلى المفتي

04:04 م الثلاثاء 03 يونيو 2025

الشاب ''محمد إبراهيم'' سائق التوك توك

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المنوفية- أحمد الباهي:

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ظهر اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق المتهم "أحمد.ب" 41 عامًا، مسجل خطر سرقات، والمتهم في قتل الشاب "محمد إبراهيم" سائق توكتوك من قرية البرانقة التابعة لمركز الباجور، إلى فضيلة مفتي الجمهورية، تمهيدًا لتنفيذ حكم الإعدام شنقًا.

وكان أهالي قرية أبو سنيطة بمركز الباجور قد عثروا على جثة شاب داخل مرورى مائي، منتصف شهر يناير الماضي، وأبلغوا الجهات المعنية والمختصة لاتخاذ اللازم.

وتحركت قوة من مركز شرطة الباجور وتبين أن المتوفى شاب يُدعى "محمد.إ.ع" 21 عامًا، سائق توكتوك من قرية البرانقة بدائرة المركز، وكانت أسرته قد أبلغت بغيابه قبل يوم من الواقعة.

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قتل شاب غدرا بقالب طوب إحالة قاتل سائق توكتوك للمفتي محكمة جنايات شبين الكوم محافظة المنوفية
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