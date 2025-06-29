6 مصابين في انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

أُصيب 6 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، جنوب مركز ملوي بمحافظة المنيا، مما أسفر عن إصابتهم بكسور وكدمات متفرقة، دون وقوع وفيات.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن المنيا، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع الحادث بالقرب من محور ملوي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقّي الإسعافات اللازمة.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد سعد محمد، 35 سنة، عامل، وعبد الرحمن أحمد سعد، 7 سنوات، وطه أحمد سعد، 4 سنوات، وأسماء طه محمد، 26 سنة، ربة منزل، وزينب إبراهيم عبد النعيم، 19 سنة، طالبة، وخالد موسى عبد الرحمن، 40 سنة، مدرس.

جميع المصابين من قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس. وقد تم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.