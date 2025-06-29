المنوفية – أحمد الباهي:

حصل مصراوي على الصور الأولى من الحادث الجديد الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق محافظة المنوفية صباح اليوم الأحد، بعدما اصطدمت سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني الأوسط للطريق، وذلك بالقرب من الموقع الذي شهد الحادث المأساوي الذي أودى بحياة 19 فتاة وسائق ميكروباص قبل أيام.

ووفقًا لمصادر أمنية، لم يسفر الحادث عن خسائر بشرية، بينما تعرضت السيارة لتلفيات كبيرة، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث تحسبًا لأي إصابات، كما انتقلت قوات المرور إلى المكان لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

ويأتي هذا الحادث قبيل ساعات من الزيارة الميدانية المرتقبة لوزير النقل الفريق كامل الوزير إلى موقع الحادث السابق، وذلك للوقوف على أسباب الكارثة والإجراءات الجارية لتحسين عوامل الأمان