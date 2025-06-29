نجاح أول زراعة منظم قلب مزدوج بمستشفى رأس سدر بجنوب سيناء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح أول عملية لزراعة منظم دائم لضربات القلب ذي الغرف المزدوجة (Dual Chamber Pacemaker)، داخل مستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، وذلك لصالح أحد المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، في إنجاز طبي يعكس جاهزية المستشفى لتقديم خدمات تخصصية عالية المستوى.

وبحسب بيان صحفي، أوضحت الهيئة، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، أن العملية أنهت معاناة المريض من انخفاض حاد في ضربات القلب نتيجة انقطاع كامل في التوصيل الكهربائي داخل القلب، مما كان يعيقه عن ممارسة حياته الطبيعية. وبدأ الفريق الطبي أولاً باستخدام منظم مؤقت، ثم قرر بعد الفحوصات الدقيقة تركيب جهاز دائم.

وذكرت الهيئة في بيانها، أن الجهاز الدائم تم تركيبه بنجاح، حيث يعمل على مراقبة وتصحيح اضطرابات نظم القلب سواء في حالات التسارع أو التباطؤ، عبر إرسال نبضات كهربائية تحاكي النبض الطبيعي وفق حاجة القلب، مما يسهم في استقرار الحالة الصحية للمريض دون مضاعفات.

ونُفذت العملية على يد فريق طبي متميز من استشاريي وأخصائيي أمراض القلب والقسطرة بمستشفى رأس سدر، بقيادة الدكتور أحمد حسن (استشاري القلب والقسطرة)، والدكتور عمر ندا (أخصائي القلب والقسطرة)، وبمشاركة فريق من الفنيين والتمريض.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هذه العملية تُعد واحدة من بين أكثر من 10 آلاف تدخل جراحي أُجري ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن تكلفة هذا النوع من العمليات قد تصل إلى 300 ألف جنيه في القطاع الخاص، بينما لم يتحمل المريض سوى 400 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

وأضاف أن هذا النجاح يعكس كفاءة منشآت الهيئة والتكامل بين التجهيزات الطبية والكوادر المؤهلة، لافتًا إلى أن مستشفى رأس سدر يُعد من المرافق الصحية المجهزة وفق أحدث المعايير العالمية، سواء على مستوى البنية التحتية أو الطواقم الطبية والإدارية، ما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة ومتقدمة للمنتفعين.