شاهد بالفيديو والصور.. أول ظهور لسفاح المعمورة داخل محكمة الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، أول ظهور للمتهم "ن.ا.ال" والمعروف إعلاميا بـ"سفاح المعمورة" في ثالث جلسات محاكمته.

وظهر سفاح سفاح المعمورة داخل محكمة جنايات الإسكندرية لأول مرة مرتديا "تيشيرت نصف كم رمادي اللون".

وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار محمد لبيب دميس، والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، والمستشار طارق عبد الكريم رئيس نيابة المنتزة الكلية، وحسن محمد حسن سكرتير المحكمة، ثالث جلسات محاكمة سفاح المعمورة، عقب عرضه على مستشفى العباسية للطب النفسي للكشف على قواه العقلية ،التي أكدت تمتعه بالوعي الكامل والإدراك أثناء ارتكابه للجرائم المنسوبة إليه.

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