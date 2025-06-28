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مصرع صياد ونجله غرقًا في نهر النيل بالمنيا

11:22 ص السبت 28 يونيو 2025

قوات الإنقاذ النهري - أرشيفية

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المنيا - جمال محمد:

شهدت إحدى قرى مركز المنيا غرق صياد ونجله، أثناء قيامهما برحلة صيد في نهر النيل، صباح اليوم السبت، وجرى انتشالهما، وجار التحقيق في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغًا من أهالي قرية الحوارته، يفيد غرق صياد ونجله داخل نهر النيل.

انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثتين، وتبين أنهما لكل من: "شعبان ع ع"، 38 سنة، مقيم بقرية الحوارته، وابنه "إسلام" 15 سنة.

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وملابساتها.

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نهر النيل الأجهزة الأمنية مديرية أمن المنيا فرق الإنقاذ
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