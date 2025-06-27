"معًا بالوعي نحميها".. 3 ندوات دينية وتوعوية وثقافية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية تفعيل مبادرة "معًا بالوعي نحميها"، لما لها من دور فعّال في دعم جهود التوعية المجتمعية، وتعزيز مشاركة المرأة في تحقيق التنمية الشاملة.

ووجه المحافظ، بضرورة تكثيف تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارهما من أكثر الفئات احتياجًا للرعاية والتوجيه.

وكثفت وحدات تكافؤ الفرص التابعة لمراكز المدن والوحدات المحلية بالمحافظة نشاطها خلال الأسبوع الماضي ضمن فعاليات المبادرة، وجرى عقد 3 ندوات دينية وتوعوية وثقافية استهدفت السيدات، وتناولت موضوعات مهمة منها الأسرة وبناء المجتمع، حرمة المال العام والعام الهجري الجديد 1447هـ.

ونظّمت وحدة تكافؤ الفرص ندوتين بعناوين "الأسرة وبناء المجتمع" بالوحدة المحلية بكفر شاويش و"العام الهجري الجديد 1447هـ"، وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، وبالتنسيق مع وحدة السكان ووحدة حماية الطفل بالمركز، وبمشاركة مديرية الأوقاف ومديرية الصحة.

وأقامت الوحدة بمنيا القمح ندوة بعنوان "حرمة المال العام" بالوحدة المحلية بالسعديين، بالتعاون مع إدارة الأوقاف.

وجرى تنظيم قافلة توعوية لتطوير مفاهيم محو الأمية والتعايش الرقمي، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بقرية النعامنة، وتم خلالها عقد امتحان محو أمية لـ 25 دارسًا، وتسليمهم شهادات اجتياز بنجاح.