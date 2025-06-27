جروح بالرأس.. العثور على جثة مُعلم داخل الزراعات بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالتنسيق مع الأهالي، على جثة مُعلم بالمعاش بها جروح بسيطة في الرأس، داخل زراعات الموز في قرية دندرة، التابعة لدائرة مركز قنا.

وتلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يُفيد بوفاة شخص عثروا عليه داخل زراعات الموز في قرية التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى المستشفى وتبين وفاة مُعلم بالمعاش، عثروا عليه به جروح بالرأس ومُلقى داخل زراعات الموز في قرية دندرة ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة، فيما جاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة وإذا كان وراءها شبهة جنائية أو بسبب غيبوبة سكر.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.