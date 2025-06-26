البحيرة – أحمد نصرة:

أصيب 6 طلاب، اليوم الخميس، بحالات إغماء وإعياء أثناء تأدية امتحان مادة الفيزياء، بالبحيرة، جرى نقلهم إلى عدد من مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات الثانوية العامة بالبحيرة قد تلقت بلاغات من رؤساء 6 لجان امتحانية بإصابة 5 طالبات وطالب واحد، واتخذت الإجراءات القانونية والطبية اللازمة للتعامل مع الحالات.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الفيزياء من القسم العلمي بالمحافظة 33,555 طالبًا وطالبة، حضر منهم 32,797، فيما تغيب 758 طالبًا. أما طلاب القسم الأدبي، فقد تقدم 7,442 لأداء امتحان مادة التاريخ، حضر منهم 7,380 وتغيب 62. كما أدى 7 طلاب مكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى، وذلك داخل 118 لجنة عامة موزعة على مستوى المحافظة.

من جانبه، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة سير الامتحانات بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، مشددًا على تنفيذ توجيهات الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن توفير أقصى درجات الدعم والرعاية للطلاب داخل اللجان، وضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

وأضاف "الديب" أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التعليمية، مع الالتزام التام بكافة التعليمات الوزارية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضمان تأمين خطوط سير صناديق الأسئلة والإجابات، بما يكفل انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أهدافها المنشودة.