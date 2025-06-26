إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق مزرعة دواجن ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 3 أشخاص باختناق، في حريق هائل بمزرعة دواجن، بمركز إهناسيا غربي محافظة بني سويف، اليوم الخميس.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في مزرعة دواجن مكونة من 3 طوابق، بقرية الأنصار التابعة لمركز إهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

انتقل رجال الإطفاء الى موقع الحريق، وجرت السيطرة على ألسنة النيران، التي أتت على محتويات المزرعة، و أسفرت عن إصابة 3 من العاملين المزرعة باختناق من جراء تصاعد الأدخنة الكثيفة، و تحرر محضر بالواقعة.