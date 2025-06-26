امتحان الفيزياء في السويس.. ارتياح بين البنين وشكاوى من البنات

السويس – حسام الدين أحمد:

تباينت آراء طلاب وطالبات الثانوية العامة في محافظة السويس، اليوم الخميس، حول امتحان مادة الفيزياء، في حين اتفق معظم طلاب الشعبة الأدبية على سهولة امتحان مادة التاريخ، الذي جاء في مستوى الطالب المتوسط.

في مدرسة السويس الثانوية العسكرية بنين، أعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لمستوى امتحان الفيزياء، مؤكدين أنه جاء أسهل من نماذج السنوات السابقة، على الرغم من احتوائه على بعض الأسئلة غير المباشرة، التي وصفوها بأنها طبيعية لتمييز الطالب المجتهد.

في المقابل، اشتكت طالبات لجنة مدرسة ابن سينا من صعوبة امتحان الفيزياء، مشيرات إلى أن الورقة الامتحانية تضمنت 46 سؤالًا، من بينها سؤالان مقاليان تطلبا وقتًا وجهدًا كبيرين، بالإضافة إلى أسئلة اختيار من متعدد احتاجت إلى تركيز شديد.

كما أعربت بعض الطالبات عن استيائهن من أجواء اللجنة، وتحديدًا من تصرفات المراقبتين اللتين تحدثتا بصوت مرتفع طوال وقت الامتحان، ما أثّر على تركيز الطالبات، بحسب وصفهن، وتسبب في توتر إضافي.

أما طلاب الشعبة الأدبية، فقد أعربوا عن ارتياحهم من مستوى امتحان التاريخ، مؤكدين أن الأسئلة جاءت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، بل أسهل من توقعاتهم.

من جانبه، أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، أن عدد لجان الثانوية العامة بالمحافظة بلغ 12 لجنة عامة، يؤدي فيها 4503 طالبًا وطالبة الامتحانات. وأوضح أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى رسمية تتعلق بسير الامتحانات داخل اللجان حتى الآن.