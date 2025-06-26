تحويلات مرورية بسبب محور محمد نجيب بالإسكندرية.. اعرف الطرق البديلة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية عن بدء أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير محور محمد نجيب بطريق الكورنيش في نطاق حي المنتزه أول، ضمن الخطة القومية لرفع كفاءة شبكة الطرق.

ويشمل المشروع إنشاء كوبري عند تقاطع محور محمد نجيب أعلى طريق جمال عبد الناصر، وتنفيذ امتداد للنفقين القائمين جنوب مترو أبو قير لربطهما ببعض.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، اليوم الخميس، سيجرى بدءًا من اليوم تنفيذ تحويلات وتعديلات مرورية تشمل:

- غلق كلي لشارع محمد نجيب في الاتجاه من شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع البكباشي العيسوي، على أن يكون الطرق البديلة المقترحة اتجاه طريق الكورنيش "شارع مسجد سيدي بشر، شارع الإقبال".

- غلق كامل لنفق محمد نجيب، مع تحويل الحركة المرورية بالكامل إلى شارع الملك حفني "قبلي" في اتجاه مزلقان فيكتوريا، لتسهيل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع.

-غلق شارع محمد نجيب بالكامل في الاتجاه من شارع الملك حفني "بحري" إلى شارع جمال عبد الناصر، مع ترك حارة مرورية واحدة يسار الطريق لتيسير حركة المرور.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة، والتعاون مع الجهات المعنية، حفاظًا على سلامة الجميع، وتسهيلاً لأعمال المشروع القومي.