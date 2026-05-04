قضت محكمة جنايات سوهاج بإجماع الآراء، اليوم الإثنين، بمعاقبة 12 متهمًا بالإعدام شنقًا، في اتهامهم بقتل مُسن ونجليه ذبحًا داخل الأراضي الزراعية بقرية الجزازرة التابعة لدائرة مركز المراغة شمالي المحافظة، فيما عاقبت المحكمة 4 متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، وبرأت شخصين مما نسب إليهما من اتهامات في ذات القضية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى شهر مايو من عام 2023، حين شهدت قرية الجزازرة جريمة قتل مروعة راح ضحيتها 3 أشخاص، هم أب يبلغ من العمر 85 عامًا ونجلاه، حيث تم استدراجهم إلى الأراض الزراعية وذبحهم باستخدام أسلحة بيضاء، ثم ترك جثامينهم في موقع الحادث.

وكشفت التحقيقات أن الجريمة جاءت بدافع الثأر، نتيجة خلافات قديمة بين عائلتين تعود إلى عام 2001، إثر نزاع على قطعة أرض زراعية، والذي أسفر حينها عن مقتل ثلاثة أفراد من إحدى العائلتين.

خلفية ثأرية ممتدة

وأوضحت التحريات أن أفرادًا من عائلة المجني عليهم في الواقعة الأولى قرروا بعد مرور 22 عامًا الأخذ بالثأر، حيث أعدوا مخططًا محكمًا لاستدراج الضحايا إلى نفس الموقع الذي شهد الجريمة الأولى، ونفذوا جريمتهم في توقيت مبكر من صباح يوم الواقعة.

وعقب اكتشاف الجريمة، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات.

إجراءات أمنية مشددة

وفي أعقاب الحادث، فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا بمحيط القريتين لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، مع تكثيف التواجد الأمني لضبط الأوضاع.

وأشار مصدر أمني إلى أن أحد الضحايا، وهو الأب، كان قد سبق الحكم عليه بالسجن المؤبد في الواقعة الأولى، وقضى مدة العقوبة قبل خروجه خلال الفترة الأخيرة.