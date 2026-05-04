استهداف مبنى سكني في عُمان يسفر عن إصابتين

كتب : محمد جعفر

08:29 م 04/05/2026

أفادت وكالة الأنباء العمانية، نقلاً عن مصدر أمني، بأن مبنى سكنياً تعرض للاستهداف في منطقة تيبات التابعة لولاية بخاء، ووقع الحادث في مبنى مخصص لموظفي إحدى الشركات، ما استدعى تحرك الجهات المختصة لمتابعة الموقف وتحديد ملابساته.

إصابتان متوسطتان وأضرار مادية

وأوضحت الوكالة في بيان لها، عبر منصة إكس مساء الاثنين، أن الاستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، كما تسبب الحادث في تأثر أربع مركبات، إضافة إلى تضرر زجاج أحد المنازل المجاورة للموقع الذي شهد الواقعة.

تحقيقات رسمية لتقصي الحقائق

وأكد المصدر الأمني أن الجهات المعنية باشرت أعمال تقصي الحقائق والوقوف على تفاصيل الحادث، وأضافت السلطات أنها تواصل متابعة التطورات الميدانية، في إطار الإجراءات الجارية لتحديد طبيعة الاستهداف والظروف المحيطة به.

