أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية فتحت مسارًا في مضيق هرمز لتأمين الملاحة، ونواصل فرض الحصار على موانئ إيران.

وأضاف قائد القيادة المركزية الأمريكية، في بيان اليوم الإثنين، أن الحرس الثوري أطلق صواريخ ومسيرات على السفن التجارية وقمنا بتأمين الحماية لها.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن مشروع الحرية عملية دفاعية وقد نشرنا مدمرات مضادة للصواريخ الباليستية.

وأشار قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى أن السفن الموجودة في مياه الخليج تعود لـ87 دولة، ودعا السفن على عبور المضيق في الممر الآمن.

ولفت القائد الأمريكي، إلى أن البحرية الأمريكية تمكنت من أغرق 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري.

وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية ستتصدى للهجمات الإيرانية وفق توجيهات الرئيس دونالد ترامب.

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لم تتعرض أي سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لأضرار جراء الهجمات الإيرانية".