ترقبوا.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

أسيوط ـ محمود عجمي:

تشهد محافظة أسيوط حالة من الترقب والقلق بين أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي، مع اقتراب موعد إعلان نتيجة العام الدراسي 2024/2025.

وتُعد هذه المرحلة مفصلية في المسار التعليمي للطلاب، إذ تحدد وجهتهم المقبلة، سواء نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

ويعكس هذا الترقب حجم التطلعات المعقودة على نتائج عام دراسي حافل بالجهد والمثابرة، وسط دعوات من الأسر بأن تُكلل مساعي أبنائهم بالنجاح والتوفيق، في انتظار لحظة الحسم التي ستحدد ملامح مستقبلهم التعليمي.

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأربعاء،: "إنه تم الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة النهائية لدرجات الطلاب داخل الكنترولات، تمهيدًا لاعتماد النتيجة رسميًا من اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، خلال الساعات المقبلة".

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية في تصريحات صحفية لـ"مصراوي"، أن إعلان النتيجة متوقع مساء اليوم الأربعاء، على أن تُنشر عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بأسيوط، بالإضافة إلى توزيعها على الإدارات التعليمية لإعلانها في المدارس فور اعتمادها.

وأشار المصدر إلى أن أعمال التصحيح والرصد تمت بدقة وشفافية، لضمان حصول كل طالب على حقه الكامل، مؤكدًا التزام المديرية بأعلى معايير الانضباط في جميع مراحل العمل.

يُذكر أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة بالمحافظة سجلت نسبة نجاح بلغت 42.22% للطلاب النظاميين والمنازل، فيما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية 73.8%.

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