مدرسة مياه الشرب بأسيوط تفتح أبوابها للمتفوقين.. إليك الشروط والتفاصيل

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية للعام الدراسي 2024-2025.

وحددت الشركة فترة التقديم من 25 يونيو وحتى 15 يوليو 2025، على أن يتم التقديم إلكترونيًا فقط من خلال المواقع الرسمية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي في كل محافظة، دون استقبال أي ملفات ورقية قبل الموعد المحدد.

شروط القبول

- أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الإعدادية (عامة أو أزهرية).

- تحقيق الحد الأدنى للقبول بنسبة 92.85%.

- الالتزام بالتقديم الإلكتروني فقط، ولن تُقبل أي طلبات ورقية خارج الإطار المحدد.

- بعد التقديم الإلكتروني، يتم استلام الملفات الورقية للطلاب المستوفين للشروط بمقار المدارس التابعة لشركات المياه في المحافظات.

الاختبارات والمقابلات

أوضحت الشركة أن اختبارات القبول والمقابلات الشخصية ستُعقد عقب انتهاء فترة التقديم مباشرة، على أن يتم الإعلان عن المواعيد والتفاصيل عبر الصفحات الرسمية لكل شركة مياه.

آلية التقديم الإلكتروني

أكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن التقديم يتم إلكترونيًا من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص وملء استمارة التقديم (الاسم، العنوان، السن في أول أكتوبر، المجموع)، مع رفع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF، وتشمل:

- صورة من المؤهل الدراسي (الشهادة الإعدادية).

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- صورة شخصية حديثة للطالب.

ودعت الشركة أولياء الأمور والطلاب إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة لضمان استكمال إجراءات التقديم بسلاسة ودقة.