إعلان

محافظ الفيوم يوقف موظفين بالديوان العام عن العمل بتهمة التزوير

06:24 م الأربعاء 25 يونيو 2025

الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم – حسين فتحي:

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إيقاف اثنين من الموظفين بالشئون الإدارية بديوان عام المحافظة عن العمل، مع صرف نصف راتب لكل منهما.

كانت إحدى الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الموظفين، على خلفية ضلوعهم في تزوير بعض الأوراق الثبوتية المتعلقة باستخراج رخص القيادة لدى أجهزة المرور والتي جرى كشفها.

جرى القبض على المتهمين وصدر قرار بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أُعيد تجديد حبسهم مرة آخرى، وأصدر محافظ الفيوم قراره المتقدم اليوم الأربعاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم محافظ الفيوم يوقف موظفين بالديوان العام تزوير بعض الأوراق الثبوتية إيقاف موظفين عن العمل بتهمة التزوير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

مدبولي: لن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم
زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة