محافظ الفيوم يوقف موظفين بالديوان العام عن العمل بتهمة التزوير

الفيوم – حسين فتحي:

قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إيقاف اثنين من الموظفين بالشئون الإدارية بديوان عام المحافظة عن العمل، مع صرف نصف راتب لكل منهما.

كانت إحدى الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الموظفين، على خلفية ضلوعهم في تزوير بعض الأوراق الثبوتية المتعلقة باستخراج رخص القيادة لدى أجهزة المرور والتي جرى كشفها.

جرى القبض على المتهمين وصدر قرار بحبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ثم أُعيد تجديد حبسهم مرة آخرى، وأصدر محافظ الفيوم قراره المتقدم اليوم الأربعاء.