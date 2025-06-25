ضبط عاطل بكمية من مخدر الحشيش في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:

ألقت مباحث قسم شرطة الأقصر، القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وجرى ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط "ح.ر" 33 عامًا، عاطل، ومقيم بناحية وسط المدينة شارع نفرتاري، دائرة بندر الأقصر، وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات وبلطجة.

وردت معلومات لضباط مباحث بندر الأقصر عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، جرى التأكد من صحتها، وأثناء قيام العاطل بمواصلة نشاطه الإجرامي، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وعثر بحوزته على كميات هائلة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي كبير، وهاتف محمول، وسلاح ناري "فرد روسي".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبالغ المالية حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.