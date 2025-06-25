إعلان

ضبط عاطل بكمية من مخدر الحشيش في الأقصر

05:35 م الأربعاء 25 يونيو 2025

تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر- محمد محروس:

ألقت مباحث قسم شرطة الأقصر، القبض على عاطل يقوم بالاتجار في المواد المخدرة، وجرى ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط "ح.ر" 33 عامًا، عاطل، ومقيم بناحية وسط المدينة شارع نفرتاري، دائرة بندر الأقصر، وسبق اتهامه فى عدة قضايا أخرى ما بين مخدرات وبلطجة.

وردت معلومات لضباط مباحث بندر الأقصر عن قيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، جرى التأكد من صحتها، وأثناء قيام العاطل بمواصلة نشاطه الإجرامي، تمكن ضباط المباحث من إلقاء القبض على المتهم، وعثر بحوزته على كميات هائلة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي كبير، وهاتف محمول، وسلاح ناري "فرد روسي".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري بهدف الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبالغ المالية حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف وسيلة الاتصال مع عملائه.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخدر الحشيش في الأقصر ضبط عاطل بكمية من مخدر الحشيش عاطل يقوم بالاتجار في الحشيش مخدر الحشيش وسلاح ناري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة