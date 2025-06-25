إعلان

تسمم طفلين شقيقين تناولا "سندويتشات شاورما" بالوادي الجديد

04:47 م الأربعاء 25 يونيو 2025

مستشفى الخارجة التخصصي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصيب طفلان، بحالة تسمم غذائي، اليوم الأربعاء، إثر تناول وجبات لحوم جاهزة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول طفلين شقيقين مصابين بتسمم غذائي لمستشفى الخارجة التخصص.

تبين إصابة كل من "عمرو.م.ص"، 6 أعوام، وشقيقه " إياد.م.ص"، عامان، ومقيمان بقرية صنعاء التابعة لمركز الخارجة بحالة تسمم غذائي إثر تناول سندويتشات "الشاورما".

نقل الطفلان لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تسمم غذائي تسمم طفلين سندويتشات شاورما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

زيادة في الأجر.. قرار حكومي عاجل بترقية العاملين في الجهاز الإداري للدولة
مصدر قضائي: لا صحة لضبط عضو نيابة أو ضباط في واقعة سارة خليفة
هل عادت أزمة "نواقص الأدوية" مجددًا؟.. وزير الصحة يوضح لمصراوي
قرار جمهوري بتعيين المستشار عاصم الغايش رئيسًا لمحكمة النقض
الرئيس السيسي يهاتف نظيره الإيراني.. والرئاسة تكشف التفاصيل
السيسي يعين المستشار حسين مدكور رئيسا لهيئة قضايا الدولة
46 سؤالًا في امتحان التاريخ للثانوية العامة 2025.. تعرف على المواصفات وشكل الأسئلة