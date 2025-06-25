دفعة مميتة.. اتهام سائق بقتل زوجته الحامل في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

لقيت ربة منزل مصرعها في محافظة السويس إثر مشاجرة مع زوجها داخل منزلهما بمنطقة حي الكويت، وذلك بعد دفعه لها خلال الشجار، ما أدى إلى سقوطها أرضًا وفقدانها الوعي، قبل أن تُنقل إلى مجمع السويس الطبي جثة هامدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوصول سيدة حامل متوفاة إلى المستشفى، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن السيدة كانت في شهور حملها الأخيرة، وتستعد لوضع طفلها الرابع خلال أسابيع، وهي أم لثلاثة أطفال.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها المقدم أحمد غريب، رئيس مباحث قسم الأربعين، أن مشادة كلامية نشبت بين السيدة وزوجها السائق، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها بدفعها فسقطت أرضًا. وأفاد أقارب المتوفاة أن الزوج لم يكن يقصد القتل، لكنه فوجئ بعدم استجابتها لمحاولات الإفاقة، وظن أنها حالة إغماء نتيجة الإرهاق.

تم ضبط الزوج المتهم، وبمواجهته أقر بتفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن ما حدث لم يكن بدافع القتل. وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت له تهمة "الضرب الذي أفضى إلى موت".





