محافظ بورسعيد النادي المصري سيلعب على ملعبه العام الحالي

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، على أن النادي المصري سيلعب على ملعبه باستاد النادي المصري الجديد في بورسعيد العام الحالي.

وأشار المحافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام المحافظة، إلى أن المحافظة سددت كامل حصتها لبناء استاد النادي المصري الجديد بإجمالي 261 مليون جنيه منهم 110 ملايين و625 ألفًا و153 جنيهًا العام المالي الحالي والبالغة نسبة 25% من تكلفة إنشاءه، والباقي الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.

وتواصل الشركة المنفذة لمشروع استاد النادي المصري الجديد حاليًا أعمال التركيبات والتشطيبات النهائية وتركيب أرضية الملعب.