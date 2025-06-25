تصدير 35 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

السويس- حسام الدين أحمد:

رست 8 سفن تجارية على أرصفة موانئ البحر الأحمر حمر وحققت اليوم الأربعاء، تداول 49000 طن بضائع عامة ومتنوعة 752 شاحنة و275 سيارة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر أن حركة الواردات شملت 6000 طن بضائع، 367 شاحنة و244 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 43000 طن بضائع، 385 شاحنة و31 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين أمل وALcudia Express، بينما تغادر السفينة Densa Seal وعلى متنها 35 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند، والسفينتين الحرية وBelagos Express، واستقبل الميناء أمس السفينتين عمان وBelagos Express وغادرت السفينة ALcudia Express.

َوسجل ميناء نويبع تداول 1800 طن بضائع و104 شاحنات من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهى سينا وآيلة، وشهدت صالات الركاب بموانئ سفاجا ونويبع والغردقة وصول وسفر 3237 راكب بموانيها.