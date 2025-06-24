مصرع عاملين بصعق كهربائي خلال صيانة عمود إنارة بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

لقي عاملان بشركة الكهرباء مصرعهما، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضهما لصعق كهربائي أثناء أداء مهام صيانة بأحد أعمدة الإنارة في قرية كفر داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفية، وجرى نقلهما جثتين هامدتين إلى مستشفى السادات العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوفاة كل من "حسن.ح.ع" (31 عامًا) من كفر شنوان بشبين الكوم، و"عبد المعبود.ع.ع.ط" (30 عامًا) من رملة الأنجب بأشمون، نتيجة تعرضهما لصعق كهربائي خلال العمل.

وأظهرت المعاينة المبدئية أن الوفاة حدثت في موقع الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق في ملابسات الحادث وظروف السلامة المهنية أثناء أداء العمل.