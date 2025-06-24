انقطاع المياه عن الوليدية وقرى بحري أسيوط لمدة 6 ساعات

أسيوط ـ محمود عجمي:



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن منطقة الوليدية وعدد من قرى مركز أسيوط، وذلك لإجراء أعمال إصلاح عاجلة بخط المياه الرئيسي الخارج من محطة الوليدية المرشحة، والذي يبلغ قطره 500 مم من مادة البولي إيثيلين.



وأوضح المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن أعمال الإصلاح ستبدأ في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء الموافق 25 يونيو 2025، وتستمر حتى الساعة السادسة صباحًا من نفس اليوم، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الشركة لرفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.



وأضاف شحاتة، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل منطقة الوليدية شرق مدينة أسيوط، وقرى بحري مركز أسيوط، وهي: منقباد، نجع سبع، بني حسين، والعزب التابعة لها، وذلك نتيجة توقف محطة الوليدية المرشحة عن العمل خلال فترة الإصلاح.



وأكد أن الشركة اتخذت كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتقليل تأثير الانقطاع، حيث سيتم تشغيل البدائل المتاحة، بما في ذلك الاعتماد على الآبار الارتوازية في قرى بحري أسيوط، بالإضافة إلى الدفع بسيارات مياه شرب نقية لتغطية الاحتياجات العاجلة للمواطنين طوال فترة الانقطاع.



ودعت الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى تدبير احتياجاتهم من المياه مسبقًا، مؤكدة أن جميع قنوات التواصل متاحة لتلقي البلاغات وطلبات الدعم، من خلال:



- الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي

- رقم المحمول: 01280733990

- رقم الواتساب: 01206179891

- الصفحة الرسمية للشركة على مواقع التواصل الاجتماعي



وأكدت الشركة استعدادها الكامل للتعامل مع أي طارئ خلال فترة الإصلاح، من خلال فرقها الفنية ومعداتها المنتشرة بالمواقع.