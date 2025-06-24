أسوان تتخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 113% بـ 552 ألف طن

أسوان – إيهاب عمران:

تواصل أجهزة محافظة أسوان، جهودها لتقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين لإنجاح موسم توريد القمح لموسم الحصاد الحالى 2025، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، نجاح المحافظة فى تخطى المستهدف لتوريد كميات القمح بنسبة 113%، حيث وصل إجمالى الكميات الموردة إلى 552 ألفًا و335 طنًا حتى الآن، موجهاً مسئولى التموين والجهات المختصة بالاستمرار على نفس المستوى من الأداء لتحقيق المزيد من النجاح، واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلي حتى نهاية موسم الحصاد فى منتصف أغسطس المقبل.

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم مدير عام التموين، أنه بالتنسيق مع مختلف الجهات يتم توفير التنافس بين المزارعين من خلال تشجيعهم وحثهم لتوريد كافة الكميات من هذا المحصول الإستراتيجي وتجاوز المستهدف بأكبر نسبة لهذا العام، مشيراً إلى أن الكميات الموردة من محصول القمح شملت 151 ألفًا و937 طنًا داخل الصوامع والشون والبناكر بنطاق المحافظة، فيما تم توريد 400 ألف و398 طنًا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى تم التنسيق معها لاستقبال كميات القمح، وذلك فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا، وهو الذى يتوازى معه توفير 31 ألفًا و978 من التقاوى بواسطة مراكز التجهيز فى البحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف.