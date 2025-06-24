تواريخ إنتاج مستقبلية.. ضبط آلاف المنتجات المغشوشة في بني سويف

بني سويف – حمدي سليمان:

شنّ فريق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في بني سويف حملة مكبرة على الأسواق، اليوم الثلاثاء، لمواجهة التلاعب في تداول السلع وضبط المخالفات التي تهدد صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 10 آلاف قطعة من منتج شراب سكري (لوليتا)، بإجمالي وزن يقارب 390 لتراً، بينها 14 كرتونة تحتوي على 1000 قطعة منتهية الصلاحية، و150 كرتونة تضم 9 آلاف قطعة مدون على عبواتها تواريخ إنتاج مستقبلية لم تأتِ بعد، في محاولة واضحة للتلاعب.

كما جرى إعدام 10 كجم من أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغير خواصها الطبيعية، وسُحبت عينتان من منتجات لحوم محلية لإرسالها إلى المعمل المشترك لتحليلها وبيان مدى صلاحيتها.

وحررت الحملة 6 محاضر جنح صحية، تضمنت مخالفات مثل عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية، إضافة إلى رصد منشأتين غذائيتين مخالفتين:

إحداهما مخزن يدار دون ترخيص ويمثل خطراً داهماً على الصحة العامة بسبب وجود مواسير صرف صحي مكشوفة داخله، والأخرى منشأة غذائية تعمل دون أي ترخيص رسمي.

تم التحفظ على المضبوطات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المستهلك ومواجهة الغش التجاري.