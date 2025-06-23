محافظ المنيا: إزالة 1109 تعديات ضمن المرحلة الثانية من الموجة 26

المنيا – جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الإثنين، عن إزالة 1109 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ26 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم الثلاثاء الموافق 10 يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض سيادة القانون.

وأوضح المحافظ أن الحملات التي نُفذت بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ووحدة المتغيرات المكانية أسفرت عن إزالة 231 حالة تعدٍّ على أراضي أملاك الدولة، و487 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية والمباني وفقًا لرصد وحدة المتغيرات، بالإضافة إلى 58 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و333 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية.

وأكد كدواني أن الموجة تستهدف التصدي الفوري والحاسم للتعديات الجديدة، وملاحقة المخالفين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود بين الوحدات المحلية وجهات الولاية لتنفيذ الإزالات في توقيتاتها المحددة.

كما شدد المحافظ على استمرار المتابعة ورصد المخالفات أولًا بأول، مؤكدًا عدم التهاون في استعادة حقوق الدولة وحماية الرقعة الزراعية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالقانون، والتوقف عن أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات غير قانونية.