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الكاوتش فرقع.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على صحراوى البحيرة

12:49 م الإثنين 23 يونيو 2025

حادث إنقلاب سيارة ميكروباص - ارشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص عند الكيلو 71 على الطريق الصحراوي، اتجاه الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطاراً من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة، ميكروباص عند الكيلو 71 بالطريق الصحراوي وبالانتقال والفحص نتيجة انفجار الإطار الأمامي للسيارة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: أشرف شوقي سالم، 35 عاما، عبده رمضان عبد المعطي، 53 عاما، سالم ربيع طه، 32 عاما، عبده سميع فوزي، 29 عاما، زكريا عبد المحسن زكريا، 28 عاما، صافي موسي عوض، 28 عاما، كرم محمد محمد، 33 عاما، محمد مكاوي أحمد، 29 عاما، محمود السيد جابر، 31 عاما"، وجميعهم مقيمين بمركز أبو المطامير

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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