القبض على المتهم بقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بضواحي بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

ألقى رجال الشرطة بمديرية أمن بورسعيد، القبض، مساء اليوم الأحد، على المتهم بقتل شاب وإصابة والده بإصابات بالغة الخطورة إثر نشوب مشاجرة بين الطرفين بحي الضواحي.

وتمكن المقدم عمر الخولي، رئيس مباحث قسم شرطة الضواحي ببورسعيد، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهم بقتل الشاب وإصابة والده بإصابات خطيرة.

وكان قد ورد بلاغ إلى مديرية أمن بورسعيد برئاسة اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، يفيد بمقتل شخص وإصابة والده إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وتوجهت قوات قسم شرطة الضواحي إلى مكان الواقعة، وتم نقل المصاب مكثفة إلى مستشفى الزهور، حيث استقبل المستشفى الشاب: سمير سمير يوسف 31 عامًا، جثة هامدة، ووالده "سمير" مصاب بطعنات في البطن.

تم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور تصريح دفن الجثمان، ويتلقى المصاب العلاج اللازم من خلال الفرق الطبية بالمستشفى.

ومن جانبه وجه اللواء تامر السمري بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر بالواقعة، ويكثف رجال البحث الجنائي من جهودهم للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب الواقعة.

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