قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها المنعقدة، اليوم الأحد، بمدينة الطور، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لتهديد وابتزاز طالب بنشر صور ومقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، حامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، بحضور محمد عزت وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 1 أبريل 2025، عندما تقدم طالب بجامعة الملك سلمان، مقيم بمدينة طور سيناء، ببلاغ أفاد فيه تعرضه للابتزاز من قبل نجار يُدعى "أ. م. أ"، بعد أن تم اختراق حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك".

وأوضح الطالب أن المتهم استولى على صور وبيانات شخصية، وهدده بفبركة ونشر صور ومقاطع مخلة بالحياء عبر مواقع التواصل، مطالبًا إياه بدفع مبالغ مالية. وقد دفع الطالب للمتهم مبلغ 3100 جنيه خوفًا من التهديد، إلا أن المتهم استمر في الابتزاز.

ضبط المتهم والتحقيقات

قامت الأجهزة الأمنية بفحص الحسابات والمحادثات، للتأكد من صحة البلاغ، وتمكنت من ضبط المتهم. وبمواجهته بالأدلة، اعترف بارتكاب الواقعة بقصد ابتزاز المجني عليه ماليًا.

الإجراءات القانونية

حررت الشرطة محضر بالواقعة برقم 1954 لسنة 2025 جنح طور سيناء، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الابتزاز، التهديد بنشر مواد خادشة للحياء، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والإزعاج والمضايقة عبر وسائل الاتصال.

الحبس والنطق بالحكم

أمرت النيابة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وأُحيلت القضية لمحكمة جنايات جنوب سيناء، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات في جلسة اليوم.